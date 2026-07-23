Rosalía pide disculpas a fans curepas: “ni leí lo que ponía” La cantante se disculpó por haber compartido un tik tok en el que se usaba una canción suya para celebrar la derrota de la albiceleste ante España en la final.

El tik tok en cuestión es de la ex actriz del cine para adultos, Mía Khalifa, en el cual esta aparece celebrando la victoria española con una canción de Rosalía y llamando “perlas” a los argentinos, siendo este un término que en España significa “sin vergüenza”. La cantante terminó compartiendo dicho vídeo y se desató el guyryry.

Luego de esto, incluso se notificó que varios fanáticos de la artista estaban pidiendo la devolución del monto de las entradas para el concierto de la “motomami” en Argentina.

La cantante, en respuesta a todo el escándalo, publicó en sus redes una historia en la cual se veía la bandera argentina con un texto que decía “le di a compartir porque sonaba La Perla (su canción) y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnnn”.