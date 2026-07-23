[VIDEO] ¡Hesukena, ya hay dos! Apareció “Alder Aristides” Loperro son unos genios a la hora de crear cosas simpáticas nde bárbaro. Días atrás nio el cantante de Maracaná Alder Alcides presentó su primer cove…

Loperro son unos genios a la hora de crear cosas simpáticas nde bárbaro. Días atrás nio el cantante de Maracaná Alder Alcides presentó su primer cover de rock latinoaméricano ndaje.

Y en seco ya le salió su “copia”, aipo “Alder Aristides”, personaje que fue caracterizado por Roberto Bernal, el popular “Shakiro”, quien se presentó el el set a deleitarle a loperro con su versión kachiai de Alder Alcides.

Sus compañeros del piso se desarmaron de la risa con la interpretación de Shakiro, quien imitó desde el acento y el peculiar estilo de canto del artista de Maracana.

“La vez pasada estuvo Alder Alcides como invitado y ya le estudié ahí, observé sus movimientos, me acerqué a hablar con él y le comenté que en guaraní que iba a venir el verdadero y se mató de risa, ayer probamos en el programa y cuesta desafinar jajaja” dijo “Shakiro” a Crónica.

Roberto contó que estuvo escondido detrás de cámaras hasta que le anunció el jefe de piso e ingresó al set, “fue un efecto sorpresa para los compañeros, que se cagaron de la risa al verme y ni que decir cuando empezé a cantar”.

Realmente no me sentí incómodo porque es una persona muy querida y el famoso bien tierra adentro, bien nuestro, me divertí mucho y más porque es musical, ya que soy músico y me divertí bastante realmente” gatilló el artista.

El comediante contó que no le costó mucho darle vida y voz a “Alder Aristides”, “yo tengo mi estudio en mi casa, agarré el micrófono y grabé de una , traté de imitar la voz y hacer los gestos, de imitar la forma que baila, siempre cuando le das tu toque también no hace falta que sea 100% así igual, le das un toque tuyo, cada humorista, cada actor le da un toque suyo y sale diferente, la idea es hacer llegar el mensaje, el humor que es finalmente lo que buscamos”.

“Las imitaciones que yo hago son con todo respeto, no es para burlarme ni para hacer bullying. Siempre le hago ese humor blanco, ese humor sano, se le dice humor inclusivo a eso. Yo hago humor inclusivo para que la gente se divierta y darle ese humor a lo paraguayo’ite pues, una mezcla de yopara con el guaraní, cantar en yopara. Siempre le doy ese humor sin burlarme, sin hacer bullying, sin hacer que esa persona se sienta mal”.

Es más, Roberto expresó que le encantaría hacer una colaboración avei con Alder Alcides, “yo siempre estoy abierto a realizar colaboraciones con los artistas y me encantaría cantar con Alder Alcides”.

Shakiro tiene nuevos proyectos y sorpresas

El actor comentó que le encanta todo este tema de las innovaciones y digitalizaciones de ahora, porque brinda miles de oportunidades a los creativos ndaje.

“Para mí siempre es un desafío adaptarme a las cosas nuevas que trae la tecnología, ser un artista completo, no solamente quedarme con lo de siempre, uno se adapta a las cosas nuevas y para mí es un gran desafío, yo estoy para adaptarme con todo el tema de la tecnología y a las redes sociales, la nueva generación, yo no me voy a quedar atrás siempre me adapto si hay nuevas imitaciones se hace imitaciones, si hay streaming se hace streaming”.

Luego agregó, “de hecho se viene un nuevo proyecto de streaming donde voy a hacer este estilo de humor, también imitaciones, cosas muy originales y muy creativas con imitaciones a cara lavada.