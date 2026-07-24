Arrancaron de cero y hoy endulzan el país La trazabilidad de sus productos es su diferencial

Empezaron de cero en plena pandemia y hoy en día tienen colmenas en tres departamentos del país. Producen diferentes productos en base a la miel.

“Miel Kava” nació luego de una iniciativa comandada por el visionario Hugo Olmedo, quien es administrador de empresas y apicultor de vocación. Su historia con este emprendimiento inició en el 2020, impulsada por la pandemia. El mismo conversó con Crónica e indicó que su principal diferencial es la trazabilidad absoluta de sus productos.

Don Hugo indicó que “mi pasión por las abejas y la miel empezó desde criatura, siempre me gustó. Pero de forma más profesional, hace más o menos 20 a 25 años empecé en una ONG trabajando con proyectos apícolas, con pequeños productores, ayudándoles. Luego de la pandemia nos decidimos e iniciamos este proyecto con mi familia”.

Agregó que “decidimos invertir y trabajar nosotros mismos en la apicultura. Vendimos un terreno que teníamos, compramos las primeras cajas y a partir de ahí empezamos montando, primeramente en el Chaco, zona de Puerto Casado, también en Fuerte Olimpo. Luego nos instalamos en 3 lugares de Caazapá, dos estancias y una quinta”.

Explicó que esto es lo que le diferencia con la competencia, “la trazabilidad de mi producción. Cuando compran nuestros productos pueden estar seguros de dónde viene la miel, tiene su propio sabor, color y textura, en la etiqueta está indicada de qué ciudad viene. La idea nuestra es que al cliente le pueda llegar el sabor real de cada lugar”.

“Miel Kava” es un negocio familiar.

En ese sentido subrayó que “nosotros empezamos con una certificación agroecológica; todas nuestras cajas están preparadas para la certificación orgánica y nuestra idea es exportar nuestros productos en algún momento. El trabajo que hacemos en las colmenas, la cera que se utiliza, es un sistema de producción libre de productos químicos”.

Por último comentó que “somos 12 personas en total que nos encargamos de la producción y elaboración de la miel. También ofrecemos miel gourmet, en donde tenemos las opciones de miel con ajo, con picante, vinagre de miel de abeja, y miel con almendras y nueces. Para todos los gustos”.