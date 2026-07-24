El Ciclón de Holan sale a escena ante el “Triki” En barrio Obrero, Cerro Porteño recibe a Sportivo Trinidense.

Con varias caras nuevas y con la obligación de siempre de ser campeón, Cerro Porteño se presenta hoy en el Torneo Clausura 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que realizó una fuerte pretemporada entre Barrio Obrero y Buenos Aires, recibe la visita del siempre complicado Sportivo Trinidense desde las 18:30 h, en “La Nueva Olla”.

Después de un primer semestre con altas y bajas, el cuadro azulgrana apunta con todo a quedarse con el segundo campeonato del año y cerrar la temporada festejando. Pero, el plantel que comanda Holan también mira de reojo lo que serán los octavos de la Libertadores ante Palmeiras.

Por su parte, el “Triki” de José Arrúa quiere dar el primer gran golpe y está con todas las ganas de ser protagonista del campeonato, peleando por los primeros puestos en la tabla.

Se espera un gran ambiente en “La Nueva Olla” con más de 20.000 entradas canjeadas/vendidas ya. Para completar, Derlis López será el árbitro.

RIVEROS ESTÁ, PERO MEJOR ESPERAR

El lateral izquierdo del Ciclón, Blas Riveros, ya está a disposición del cuerpo técnico, pero para no arriesgar y recaer en otra lesión más grave, se decidió mejor guardarlo y sí estará presente para la segunda fecha el próximo martes ante 2 de Mayo en PJC. El probable once del conjunto azulgrana sería con: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; César Bobadilla, Robert Piris Da Motta y Ariel Gamarra; Derlis Rodríguez, Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez.

JOSÉ ARRÚA MANTIENE UNA DUDA

En Sportivo Trinidense se mantiene la base del equipo que disputó el Apertura. Con el que no podrá contar José Arrúa es con Luis Abreu que llegó para este semestre, pero por lesión no estaría disponible. Por otro lado, la duda que mantiene el DT está en la zona central de la defensa. Bruno Valdez y Agustín da Silveira pelean por ese cupo. El probable onceno sería con: Matías Dufour; Axel Cañete, Valdez o Da Silveira, Cesar Benitez, Sergio Mendoza, Gustavo Viera, Nelson Gauto, Luis de la Cruz, Tobías Morínigo, Tomás Rayer y Clementino González.