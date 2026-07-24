Enorme grúa cayó destrozó la academia de danza de Luis Calderini Crónica de una desgracia anunciada fue lo que pasó con la academia de danza del profesor Luis Calderini, quien meses atrás venía pidiendo socorro a l…

Crónica de una desgracia anunciada fue lo que pasó con la academia de danza del profesor Luis Calderini, quien meses atrás venía pidiendo socorro a las autoridades municipales pero no obtuvo respuesta.

Ayer, después del mediodía se cayó una enorme grúa elevada sobre el techo de la escuela de danza, destruyendo totalmente la oficina, la cantina y parte de la zona donde las alumnas estaban practicando minutos antes nada más.

“Esa estructura es un brazo de una grúa que estaba en el edificio que ahora se terminó, o sea, se están haciendo detalles del edificio y se desprendió. Creo que estaban desarmando la grúa y se cayó sobre la estructura de la casa. Por suerte fue en horario donde ya había terminado la clase y no había alumnos dentro de la casa”, dijo a Crónica la profe Leti Calderini, sobrina de Luis.

A principios de año, Luis había realizado varios reclamos a la Muni de Asunción pero nadie respondió. “Luis ya había hecho una denuncia a la Municipalidad, en todos lados, y no tuvieron respuesta positiva nunca, se sentía hasta perseguido porque no obtenía respuesta” comentó y dijo que una vez se llegó a hacer una demanda porque en una ocasión ya se había caído un mazo sobre el techo de la academia.

“Él está destrozado emocionalmente, en estas dos semanas de vacaciones las niñas no están teniendo clases. Pero teníamos clases libres, ahora va a estar todo cerrado, aparte de los daños a la academia, hay un daño económico muy importante, porque si el alumnado no está, los profesores, la secretaría, la limpiadora, el guardia, mucha gente depende del alumnado y del que se trabaje en la academia”.

Leti lamentó que haya sucedido este accidente pero agradeció avei a Dios que afortunadamente no hubo ninguna víctima que lamentar, “el lugar está destrozado, como si hubiese recibido un bombazo, no es que vamos a arreglar, a limpiar y ya está”.