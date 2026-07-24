Eve Gómez dijo que le quieren dejar en la calle Se le viene la tormenta a la conductora de radio Eve Gómez porque le llegó el expediente de la demanda que le encajó el locutor Junior Rodríguez por …

Se le viene la tormenta a la conductora de radio Eve Gómez porque le llegó el expediente de la demanda que le encajó el locutor Junior Rodríguez por supuestos daños económicos y morales ndaje, a consecuencia del escándalo público que se desató meses atrás en redes sociales.

La comunicadora compartió en redes sociales la situación que le toca vivir actualmente y comentó que está desesperada porque el querellante está buscando despojarle de bienes materiales como compensación económica ndaje.

“Sí, estoy llorando, mucha gente siempre me quiso ver así, pero ¿saben por qué lloro?, porque todo lo que yo tengo a mí me costó muchísimo. Yo laburé de los 14 años, y mi mamá y toda mi familia sabe, y es testigo, todavía no le conté a mi mamá todo esto, porque mi mamá se cae de espaldas al ver que este tipo está pidiendo un informe sobre mis bienes para poder sacarme algo, para poder pedir un resarcimiento económico ñandekó, por algo que es mentira que él perdió ese laburo por mi culpa. Acá hay un capricho, pero tremendo de parte de ellos hacia mí. Yo pensé que esto ya había acabado, de verdad. Yo creí que estábamos en paz, que yo ya no iba a hablar de ellos, que ellos ya no se iban a meter conmigo. Pero miren con qué me encuentro: con que este tipo me quiere sacar alguno de mis bienes a través de un resarcimiento”, dijo Eve en su primer video publicado en Instagram.

La locutora comentó que no corresponde el pedido de compensación porque el querellante renunció a su trabajo según tiene entendido y al renunciar ya pierde los derechos a una compensación económica.

“Que se notifique a la Dirección Nacional de Automotores a los efectos que se informe si la querellada Evelyn posee bienes registrables a su nombre, si poseo una cuenta bancaria a mi nombre, o sea, que me quieren quitar mi vehículo, me quieren quitar plata, me quieren quitar mi casa. ¿Por qué ustedes no trabajan? Ustedes trabajen, así como yo laburo también, qué increíble. Yo no, yo no puedo creer hasta dónde llega la ganadurez de este personaje”.