Ho’a una abuelita que vendía el purete en Hernandarias Vecinos del barrio Santo Domingo aseguran que eran amedrentados por adictos en la zona hasta que un operativo de la SENAD hizo caer a la llamada “abuela narco”.

El allanamiento terminó con cinco aprehendidos, entre ellos la mencionada mujer de 77 años, bastante conocida en la zona, además de un adolescente de 15 años. Los intervinientes incautaron 193 dosis de presunto crack, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y varias armas blancas.

De acuerdo con los investigadores, en la casa aparentemente funcionaba un punto de venta de drogas desde donde se distribuían las dosis listas para su comercialización. Todas las evidencias y los aprehendidos quedaron a cargo de la SENAD y del Ministerio Público.

No obstante, y aunque las autoridades destacan el éxito del procedimiento, los vecinos cuestionan el hecho de que estos puntos de venta de droga operen tranquilamente durante tanto tiempo antes de ser desmantelados, mientras la violencia, los robos y la adicción continúan golpeando a la comunidad.