Karai argelado le desafió todito mal a Laurys

Laurys Diva comentó que se encontraba donando camitas para perros y gatos al refugio “Dame una pata”, por lo que se estacionó al lado de la vivienda del señor. Al parecer esto lo habría molestado de sobremanera, por lo que salió a exigirle con mucha fuerza que saque el vehículo de ahí mientras la grababa.
“No puedo creer que estamos haciendo una donación, y allá un señor sale y dice: `Saquen de acá su vehículo` y me está grabando”, dijo Laurys en sus historias, aclarando que ni siquiera se acercó demasiado a la vereda del hombre como para que reaccionara como reaccionó.