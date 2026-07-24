Farándula

Karai argelado le desafió todito mal a Laurys

La cuerona influencer sufrió un ataque por parte de un señor plagueón solo por estacionar cerca de su casa mientras hacía obras de caridad.

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Historia de Laurys Diva en la que denuncia el atropello del hombre.

Laurys Diva comentó que se encontraba donando camitas para perros y gatos al refugio “Dame una pata”, por lo que se estacionó al lado de la vivienda del señor. Al parecer esto lo habría molestado de sobremanera, por lo que salió a exigirle con mucha fuerza que saque el vehículo de ahí mientras la grababa.

“No puedo creer que estamos haciendo una donación, y allá un señor sale y dice: `Saquen de acá su vehículo` y me está grabando”, dijo Laurys en sus historias, aclarando que ni siquiera se acercó demasiado a la vereda del hombre como para que reaccionara como reaccionó.

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