Marilia Quevedo: “me cuesta verme como alguien ‘conocida’” Luego de celebrar en redes la compra de un 0 Km, la conductora repasó con Crónica lo que ha sido su trayectoria en la TV y sus pequeños grandes logros hasta el presente.

Marilia Quevedo habló con Crónica sobre lo que ha sido su trayectoria en los medios hasta ahora.

Desde aproximadamente 2025, Marilia Quevedo se ha convertido en una de las figuras principales de las pantallas del El Trece y Unicanal, ya que prácticamente se la puede ver a todas horas conduciendo los programas “Mucho Gusto” a la mañana y “Callejeros” por la tarde, así como apareciendo en el noticiero del mediodía en el bloque “Trending” dedicado a las redes.

En pasados días, la conductora celebró en su Instagram la compra de un 0 Km, destacando esto como un gran logro de vida producto de su esfuerzo. A raíz de esto, Marilia decidió hablar con Crónica acerca de todo lo que ha pasado durante estos años, recordando los pasos que ha dado para llegar hasta donde se encuentra hoy.

¿Por qué consideraste un logro muy importante haber comprado el 0 Km?

Y es el resultado de años de esfuerzo, trabajo, sacrificio y metas que fui construyendo paso a paso. Muchos años andando en micro también jaja. Es uno de esos momentos que me recuerdan que vale la pena seguir luchando por tus objetivos.

¿Qué representó el hecho de que tus padres te acompañaran en el momento de comprarlo?

Mis padres están presentes en cada etapa importante de mi vida, apoyándome, aconsejándome y acompañándome en mis proyectos. Poder compartir con ellos hizo que tuviera aún más valor, fue una de las partes más significativas de ese día.

¿Fue Unicanal el primer medio en el que trabajaste?

Si. Hace 10 años que trabajo en esta linda empresa, con la cual estoy muy contenta y agradecida de formar parte. Crecí mucho en este lugar.

¿Qué labores comenzaste haciendo en el canal?

Hice muchas cosas. Comencé siendo productora de programas como “La Mañana de Unicanal”, “La Única Tarde”, “Buenas tardes”, etc. Mientras tanto también hacía de cronista para el programa “Empresariales”, y también tuve un pequeño espacio que se llamaba “Unimusic”, una cápsula de 30 minutos donde pasábamos videoclips.

¿Cómo se fueron dando las primeras chances de aparecer en pantalla?

La primera vez que salí oficialmente en pantalla fue como cronista de calle en el programa “Callejeros”, que en ese entonces iba por el Trece. Fue una desafiante experiencia para mí, porque venía de hacer producción y pasé así a ser cronista de prensa. Ya estoy hace 7 años en ese programa, pero hoy en con otro rol.

¿Cuál fue tu primera experiencia como conductora y en qué año?

Solía ser reemplazante en “Mucho Gusto”, pero en el 2025 me presentaron ya como conductora, es un programa de cocina que va en el Trece de 11 a 12. Ese mismo año pasé de ser cronista de calle a ser conductora de “Callejeros”, que va por Unicanal de 16 a 17:30, y también tengo un espacio en el Noticiero Unicanal que se llama “Trending”, donde contamos todo lo que ocurre en las redes.

¿Estabas algo nerviosa al principio cuando comenzaste como conductora?

Siempre existen esos nervios, pero debo ser sincera, yo disfruto bastante de lo que hago, me divierto en el puesto en el que esté y eso me facilita mucho.

¿En qué momento te percataste de que estabas comenzando a ser conocida como conductora?

Sinceramente, me cuesta verme como alguien “conocida” jaja.

En la actualidad estás en varios programas tanto de El Trece como de Unicanal en distintos horarios ¿Cómo hacés para balancear todas esas horas de trabajo?

Creo que ayuda un montón ser bastante inquieta, por eso como que no siento todo lo que hago en el día.

¿Cómo lidias con la exposición que estás teniendo al ser de las figuras con más pantalla de ambos canales?

Siempre agradezco el cariño de la gente y el espacio que me dan para hacer lo que me gusta, pero también intento mantener los pies sobre la tierra y recordar quien soy más allá de la televisión. Mi familia, mis amigos y mi entorno son fundamentales para tener ese equilibrio.

¿Fue un camino difícil hasta llegar al lugar en donde te encontrás ahora?

Si, la verdad que si. Hubo momentos de incertidumbre, mucho aprendizaje. Pero siempre cada experiencia, incluso las que más me costaron, me ayudaron a crecer y a prepararme para las oportunidades que fueron llegando.

¿Algún momento complicado que hayas pasado en estos años?

Y hubo momentos en los que dudé de mi misma o en las cosas que no salieron como esperaba.

¿Algún sueño que quieras cumplir a futuro?

¡Muchísimos! Me gustaría seguir creciendo profesionalmente, tener nuevos espacios, nuevos proyectos, pero siempre espero poder disfrutar de lo que hago.