¡Nde tavy! Detenido por atacar a su padre y hermano con un machetillo El sospechoso tiene 18 años y todo se habría debido a una discusión con ellos en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Vallemí.

Hombre fue detenido por presunto ataque a su hermano y padre con un machetillo.

De acuerdo a lo informado por los policías intervinientes, las víctimas del ataque, el hermano, de 37 años, y el padre, de 74 años, fueron quienes denunciaron que el joven llegó a la vivienda alrededor de las 10:00 del jueves, presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente y portando el mencionado machetillo.

Este habría agredido directamente a su hermano en la espalda con el arma blanca luego de comenzar a insultarlo. Posteriormente intentó volverlo a lastimar con el mencionado objeto, amenazándolo constantemente de muerte y causando daños en una puerta y una pared de la vivienda.

Tuvo que intervenir un vecino para calmar la situación y auxiliar a los dos hombres afectados, con el presunto responsable huyendo. Afortunadamente, los efectivos policiales pudieron dar con él rápidamente para detenerlo, aunque opuso resistencia y se tuvo que recurrir a la fuerza.