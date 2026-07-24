Pelaron escuela en Concepción y se llevaron almuerzo escolar Delincuentes ingresaron a la Escuela Básica San Blás y se llevaron numerosos insumos y víveres pertenecientes al programa de alimentación escolar.

La institución educativa se encuentra en la localidad de Cerro Apu’a, Aquidabán Cañada, Concepción, siendo una docente de 30 años la que denunció el hecho a las autoridades. Relató que las encargadas de la cocina encontraron el vidrio de un aula roto cuando llegaron, presumiendo que los malvivientes habrían ingresado por allí.

Los productos sustraídos fueron 6 kilos de arroz, 8 kilos de fideo, 2 kilos de azúcar, 9 litros de aceite, 3 cajas de leche, 1 kilo de fécula de maíz, 5 litros de lavandina, 1 kilo de sal, 1 kilo de poroto, 5 litros de detergente, 1 kilo de locro, una esponja, 28 turrones, cuatro dulces de batata de 840 gramos y varios condimentos, todos destinados a la preparación del almuerzo escolar.

La docente que denunció todo lamentó lo ocurrido y detalló que es la primera vez que esto pasa en la institución.