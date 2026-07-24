Actualidad

Pelaron escuela en Concepción y se llevaron almuerzo escolar

Delincuentes ingresaron a la Escuela Básica San Blás y se llevaron numerosos insumos y víveres pertenecientes al programa de alimentación escolar.

Agregar Crónica en
Pelaron una escuela en Concepción y se llevaron el almuerzo escolar.

La institución educativa se encuentra en la localidad de Cerro Apu’a, Aquidabán Cañada, Concepción, siendo una docente de 30 años la que denunció el hecho a las autoridades. Relató que las encargadas de la cocina encontraron el vidrio de un aula roto cuando llegaron, presumiendo que los malvivientes habrían ingresado por allí.

Los productos sustraídos fueron 6 kilos de arroz, 8 kilos de fideo, 2 kilos de azúcar, 9 litros de aceite, 3 cajas de leche, 1 kilo de fécula de maíz, 5 litros de lavandina, 1 kilo de sal, 1 kilo de poroto, 5 litros de detergente, 1 kilo de locro, una esponja, 28 turrones, cuatro dulces de batata de 840 gramos y varios condimentos, todos destinados a la preparación del almuerzo escolar.

La docente que denunció todo lamentó lo ocurrido y detalló que es la primera vez que esto pasa en la institución.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias