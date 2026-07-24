¡Piri! Mirá el baile que le dio un bicampeonato a Paraguay El elenco de danza Paraguay Tekoete acaba de consagrarse bicampeón en el Festival de Danza Joyville, el cual se desarrolla por cuadragésima tercera vez en el Brasil.

El elenco es procedente de Fernando de la Mora, y se alzaron con el primer puesto en la Categoría de Danzas Populares, presentando en esta ocasión un espectáculo denominado “El Canto de mi Selva”, el cual representa la más que rica naturaleza de los bosques nativos de nuestro país.

También formaban parte del show las aves autóctonas tales como el pájaro campana, el pitogüé, el cardenal y los guacamayos azul y rojo. El Festival de Joyville se considera uno de los eventos de danza más importantes y prestigiosos de toda Latinoamérica y del mundo, por lo que ganarlo por segunda ocasión es algo de mucho valor.

El elenco Paraguay Tekoete realizó la impresionante presentación bajo la dirección de los profesores Cynthia Echagüe y Ángel Ovelar.