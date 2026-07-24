Samudio pidió paciencia y no “putear” de inicio a peloteros

Pide aguante. “El Mágico” Juan Samudio, exfutbolista y actual entrenador, hoy día en las inferiores del Guma, donde es considerado uno de los máximos ídolos históricos, charló con Crónica sobre cómo ve al equipo de cara al debut ante Olimpia en el clásico blanco y negro, señalando que su club tiene todo para luchar “dignamente” el torneo casero. Samudio avei valoró la llegada del “León Guaraní” como DT.

El goleador, que conoce y mucho el mundo Albinegro, hizo un pedido especial a la perrada del “Repollero” y a los hinchas en general. Les instó a no mandar a la china de una voi a los jugadores: “Me siento muy identificado hoy en día porque soy el primero que va a estar apoyando, va a estar alentando y no aquel que ante la primera falla o la primera equivocación se saque la camiseta y empiece a putear. Al contrario, en donde más se tiene que hacer sentir el hincha es cuando las cosas no salen”, le bajó.

“Y el jugador siente cuando el hincha le alienta a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y sabe que si son alentados, si tienen ese visto bueno y esa paciencia de la gente, los jugadores responden también con mayor ganas, con una actitud muy positiva y eso hace que se responda mejor, así que el mensaje es claro; hay que alentar y no por uno o dos partidos que de por ahí no salgan las cosas, empezar a cambiar de posición y putear como se suele decir. Así que debemos ser hinchas positivos y alentar al equipo”, agregó.

Sobre lo que aguarda en el Guma para este semestre, mencionó que “hoy me toca como hincha, más que nada, estar primeramente con mucha expectativa de que el equipo se entregue de lleno, que estoy seguro que va a hacer así. Siempre cuando hay un cuerpo técnico nuevo, gente de refresco, hace que todo el plantel o todo el ambiente fluya mejor”, explicó.

“Uno tiene metas importantes y apunta al campeonato, tiene que jugar con todo y tiene que, obviamente, ganarle a todos. Así que bien por lo que ya de entrada nos toca, así que a tomarlo con la mayor seriedad, responsabilidad y poder lograr un resultado que nos dé esperanzas para pelear este Clausura. Libertad tiene un plantel, no mucho en cantidad, pero sí mucho en calidad. Creo que tiene todo como para poder pelear dignamente y, porqué no, hasta las últimas fechas por el campeonato Clausura”, agregó.

Calidad del “León”

“Creo que nadie va a negar la calidad y, sobre todo, la carrera que tuvo Nelson Haedo como jugador. Así que por más que sea distinta la carrera de un DT, el hecho de que haya sido exitoso hace de que tenga una buena base, también lo conozco al profe Enrique Rambert Vera, que está también en su cuerpo técnico, a los preparadores físicos, Cáceres como Paredes, que son muy buenas personas ante todo”, destacó.

Libertad, al nivel de Olimpia y Cerro

Sobre el crecimiento en cuanto a la rivalidad, tanto contra Olimpia como con Cerro, manifestó que “diríamos que sí. Quizás por lo hecho a lo largo de este nuevo milenio, vamos a decirle, a lo largo de estas últimas dos décadas, demostró que está al nivel de pelearle de tú a tú a Olimpia y Cerro”, expresó.

Haciendo un análisis luego de sentarse en el banco del “Repollero”, opoi que el “balance es muy bueno. A pesar de haber estado un mes nada más, creo que el hecho de conocer un poquito Libertad, sobre todo porque es prácticamente mi casa, hace que me sienta a gusto y hacerle sentir eso también a los jugadores, que son ellos los principales artistas y artífices de cada encuentro. Siempre nuestro mensaje es que ellos son los protagonistas, así que tienen que asumirlo como tal. Y muy contento hoy día trabajando siempre en el club, colaborando con la formativa y, como es mi casa, obviamente me siento muy a gusto”.