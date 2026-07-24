[VÍDEO] Si es vallenatero suma puntos, dijo Ana Laura “Este clima y un vallenato. Uno de mis temas favoritos. ¿Cuál es el tuyo?”, escribió en su muro del Instagram Ana Laura Chamorro.

En charla con Crónica dijo que este clima amerita un buen vallenato y confesó su favorito, ese que dice, “laaastimaaa, que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo”. Señooraaa, embokapú tu ñakyyraaa.

Si, Ayer y Hoy de Jean Carlos Centeno es su musiquita favorita del ritmo colombiano. La pregunta del millón fue cuál fue el vallenato que le dedicaron pero una picara sonrisa desvió totalmente la respuesta de la cuerona. En concreto para los curiosos de que ya le dedicaron, le dedicaron amaadooo, pero no contó cuál fue ese temazo.