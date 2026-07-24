Si no hay, ¡inventa!: el “Chino salvatore” Si a un camionero se le pierde una cuchara, necesita una cocinita, una hamaca o hasta una heladerita en plena ruta, hay alguien que aparece para saca…

Si a un camionero se le pierde una cuchara, necesita una cocinita, una hamaca o hasta una heladerita en plena ruta, hay alguien que aparece para sacarlo del apuro. Se trata de Manuel, más conocido en la zona de Falcón como el “Chino Salvatore”, un macatero que convirtió su motocarro en un “mercadito” móvil que salva a los trabajadores del volante. “Ollas y cocinitas es lo que más vendo, porque es lo que más se les roba a los kape cuando están en esas largas esperas para cargar o descargar sus mercaderías”, dijo a Crónica Manuel. “Hamacas, televisores, heladeritas, de todo tengo a la venta, y lo que no tengo, invento”, comentó entre risas.

“De todo hay para auxiliar porque ellos pasan de todo en las rutas y tampoco se salvan de los pokovi. Casi en cada viaje se les roba algo. Cuando no estoy por la zona, ellos me llaman”, relató. Comenzó con muy poco, hace 10 años atrás, “cuando solo llevaba algunas cositas en un bolso. Después pude comprar una moto y ahora ya tengo un motocarro que adapté para que sea un bazar móvil. Hay de todo, inclusive herramientas y artículos para el día a día”, señaló.

PUDO CAMBIAR RA’E EL CAMIÓN POR SU GENTE

Lo que pocos saben es que “antes también era camionero y sé todo lo que se necesita estando en la ruta. Herramientas básicas, sillones, de todo tengo. Dejé mi trabajo al volante para pasar más tiempo con mi familia, porque antes los veía muy de vez en cuando nomás. Gano bien con la venta, pero mi mayor ganancia es el tiempo que paso con mi familia”, expresó emocionado.

Finalmente, recordó cómo cambió de vida. “Dejé mi trabajo de camionero para ser macatero. Cuando no hay movimiento por Falcón, me voy a recorrer otros lugares, pero siempre recordando aquellos viejos tiempos cuando andaba con un bolso sobre mi espalda”, concluyó.