Todos por ella Sonríe la caprichosa. Desde esta tarde vuelve el fútbol paraguayo, para alegría, o akãrasy, del pueblo.

Se terminó la espera. Desde hoy ya nada de España, Francia, Shakira o “cooling break” ma’émbo. ¡Vuelve el fútbol paraguayo!

Sí, el Torneo Clausura de la Copa de Primera 2026 pone primera y arranca desde esta tarde con dos partidos puretes.

La pelota comenzará a rodar oficialmente en Pedro Juan Caballero (16:00) donde el “Gallo Norteño” recibe la visita de Rubio Ñu, con varios de sus exjugadores y hasta su ex DT. Más tarde (18:30), en Barrio Obrero, se presenta el Ciclón de Holan, obligado como siempre a pelear por el campeonato y mirando de reojo lo que será próximamente su duelo copero ante Palmeiras.

La fiesta continuará este sábado (16:00) con dos encuentros más: Recoleta, otro equipo que sigue siendo copero, vs. San Lorenzo, que está hasta el cuello con lo del descenso; y más tarde (18:30), Ameliano vs. Nacional, en otro choque mbarete.

El plato fuerte se tendrá este domingo en Sajonia (16:00) con el clásico blanco y negro entre Olimpia, campeón del Apertura, y Libertad, que estrenará al histórico Nelson Haedo Valdez como DT. Se baja el telón con otro clásico: Guaraní vs. Luqueño en Capiatá (18:30).

Este campeonato definirá también a los clasificados a competencias internacionales y también a los equipos que le dirán hola a la División Intermedia el año que viene, así que promesa de emociones hay a granel.