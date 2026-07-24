Vane Trinidad aclaró la única situación en la que conocería a un hombre

La cuerona Vane Trinidad contó que le llegan muchos mensajes donde le dicen “te quiero conocer”, y ella pregunta ¿para qué?
“A mí en primer lugar no me gustan las relaciones informales. Segundo, no me junto con gente que no sabe lo que quiere” dijo y agregó que no se junta con gente que sale de fiesta ni que va ir a empedarse en algún lugar.
“Yo no hago nada divertido, me enfoco y me esfuerzo en mí y en mis cosas” advirtió.
Pero atenti, sí aceptaría a un viaje o a una invitación para hacer un negocio juntos. “Pero si no es para eso o para casarnos o algo serio juntos. Muchas gracias, pero no quiero conocerte”.