[VÍDEO] Moquete entre primos y PMT’s en San Lorenzo Se viralizaron los vídeos de un bolonqui jefe en el que se ve a un hombre y a una mujer, que serían primos, peleándose con efectivos de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo.

Los hechos se habrían registrado en zona Yberá, en la ciudad universitaria, en la noche del pasado jueves. En el primero de los vídeos se pueden ver los incidentes de la chica en cuestión con los efectivos, y en el segundo ya se ve un hombre, el cual sería su primo, en medio de una trifulca con los inspectores, a la par que la mujer le exige a estos que le devuelvan su celular.

Aunque en uno de estos vídeos, publicado a través de tik tok, se habla incluso de un abuso sexual contra la civil, el Jefe de la PMT de San Lorenzo, Fredy González, dijo a Crónica que en realidad todo habría ocurrido luego de un procedimiento de rutina por parte de su personal en la zona.

Según la versión de González, la mujer había sido detenida por los efectivos debido a que no contaba con chaleco reflectivo ni tampoco con ninguno de los documentos básicos, incluyendo su registro de conducir y habilitación. Debido a esto, la motocicleta en la que se desplazaba terminó siendo demorada.

El jefe de la PMT sanlorenzana cuenta que el personal le señaló que la mujer habría ofrecido unos Gs. 100 mil para solucionar todo, a lo que los efectivos se negaron, y agregó que la susodicha también habría negado haber sido abusada como se insinuó en uno de los vídeos que se viralizaron en redes sociales.

En medio de esto, la chica regresó con sus familiares, entre ellos su primo, el cual se habría llevado la llave de uno de los móviles de los PMT’s, desatándose, según la versión de Fredy González, la pelea que luego llegó a tik tok y en la que a la mujer también se la ve involucrada.

El jefe de la Policía Municipal de sanlo afirmó que existen dos denuncias en la Fiscalía, una de la mujer contra el personal de tránsito por supuesta coacción, y otra contra ella y su primo, debido a que no solo se habrían llevado la llave del móvil de los inspectores, sino que también habrían roto los parabrisas y el espejo retrovisor.

González afirma que todo se aclarará una vez que el lunes su personal acuda a la Unidad 7 del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria. De momento, un efectivo de la PMT se encuentra separado de su cargo hasta que todo se resuelva.