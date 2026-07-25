Con Richard y Tim a las órdenes, “Vitamina” está “entusiasmado” Olimpia, que hoy celebra 124 años de vida, está listo para el debut en el Apertura y su DT se ilusiona con repetir la buena campaña del primer semestre.

Fecha feliz en Para Uno. Olimpia cumple hoy 124 años de vida institucional y toda su gente lo celebra en cada rincón del país y el mundo. Y, en medio de los festejos, el equipo se prepara para su presentación en el Clausura este domingo ante Libertad en Sajonia y su DT, Pablo “Vitamina” Sánchez, está ilusionado con volver a repetir los buenos momentos del primer semestre del año.

“Más allá de lo logrado, que inmediatamente queda en el pasado, estamos entusiasmados, un club que exige siempre, tenemos objetivos por lograr por delante, la Liga, la Sudamericana, la Copa Paraguay, estamos entusiasmados, tenemos un muy buen plantel”, aseguró.

En cuanto al equipo, “Vitamina” no lo confirmó, pero aseguró que cuenta con todos, inclusive con el capitán Richard Ortiz y Tim Payne, que tienen chances de estar este domingo.

“Richard Ortiz ya está a disposición, se entrenó junto al grupo toda la semana, lo mismo Tim Payne, los dos tienen la posibilidad de ser tenidos en cuenta para el domingo. Tim Payne físicamente está impecable”, expresó.

Festejos. Anoche se llevó a cabo la cena tradicional por el aniversario del club en el que participaron hinchas, socios, directivos y viejas glorias del club. También fueron homenajeados Éver Hugo Almeida y Richard Ortiz, entre otros.

Hay lateral. La pieza que le faltaba a “Vitamina” ya está. El lateral izquierdo chileno Estaban Matus, últimamente en Audax Italiano, llegó a un acuerdo con la directiva y será jugador del Decano en las próximas horas.

Vuelve. Finalmente, Tiago Caballero se quedará en Olimpia para este segundo semestre del año. Banfield no solucionó sus problemas con la FIFA por lo que no pudo contratar al delantero paraguayo.