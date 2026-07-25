Franco fue el salvatore de San Lo ante Reco Gracias al extraordinario trabajo del arquero rayadito, Recoleta se quedó con las ganas de imponerse a San Lorenzo.

El partido en el Ricardo Gregor fue de trámites cambiantes. (Foto APF)

En partido de muchas emociones, empataron 1 a 1 Recoleta y San Lorenzo. El juego fue en prosecución de la primera fecha del torneo Clausura, disputado en el estadio Ricardo Gregor.

Alex Álvarez puso en ventaja desde los doce pasos al Rayadito ya en la primera etapa. A partir de esta ventaja, el Rayadito se dedicó a aguantar apoyado en su arquero, que tuvo una tarde inspirada.

En el complemento, tanta presión del equipo Canario rindió sus frutos. Algo González, uno de los que exigió al máximo al golero Luis Franco, al fin pudo vulnerarlo para igualar el marcador.

Otro golpe para los Santos fue la expulsión de Carlos Meza, que abría aún más la posibilidad al local. Pero no. La cerradura de Franco ya no pudo ser vulnerada y el empate a 1 resultó inalterable.