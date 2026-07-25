Golpazo del “Triki” en “La Nueva Olla” El Ciclón no pudo en casa ante el Sportivo Trinidense y arrancó el Clausura con el pie izquierdo.

Duro golpe para el Ciclón en el arranque del Torneo Clausura. Trinidense se plantó en “La Nueva Olla” y con un segundo tiempo impecable le dio vuelta el partido al equipo de Holan y terminó festejando un 2-1 para que se arme la fiesta patronal en Santisima Trinidad.

Y eso que el Ciclón no dio tiempo para que el partido se arme. Trinidense intentó presionar bien arriba desde el minuto uno, pero en una jugada el equipo de Holan desarmó ese intento. A los tres minutos de juego, pelotazo de César Bobadilla para que Iván Ramírez pique por derecha y le gane a todos, se meta en el área y defina suave para marcar el 1-0 y desate el primer grito de felicidad en Barrio Obrero.

Y así se fue el primer tiempo. Porque, salvo una de Vegetti que definió muy mal en inmejorable situación, no pasó nada más.

Pero, todo lo contrario en el segundo tiempo. El “Triki” cambió el chip y encontró la señal del gol. Desde el inicio de esa segunda mitad fue más y rápidamente tuvo su premio. A los 16’, tiro de esquina de Tobías Morínigo y Alexis Cañete que gana de arriba para el 1-1. La cosa siguió igual y a los 32’, Luis Abreu recibió en la cabecera del área, giró y clavó el segundo de la visita, que lo daba vuelta merecidamente.

Cerro sintió el golpe, pero tardó en reaccionar y poco pudo hacer en ofensiva. El “Triki” se cerró bien y aguantó para terminar festejando un triunfo en Barrio Obrero.

ESTADIO: “La Nueva Olla”. ÁRBITRO: Derlis López. CERRO PORTEÑO 1: Manuel Roffo, Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Guillermo Benítez, Robert Piris Da Motta (J. Morel), César Bobadilla (A. Almendra), Ariel Gamarra, Derlis Rodríguez (M. Klimowicz), Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti. DT: Ariel Holan. SP. TRINIDENSE 2: Matías Dufour; Axel Cañete, Bruno Valdez, Agustín Da Silvera, Sergio Mendoza (C. Benítez), Tomás Rayer (J. Gamarra), Nelson Gauto (L. Abreu), Luis de la Cruz (N. Camacho), Gustavo Viera, Tobías Morinigo, Clementino González (O. Giménez). DT: José Arrúa. AMONESTADOS: ; A. Gamarra (CP); S. Mendoza, A. Da Silvera (ST). GOLES: I. Ramírez (CP); A. Cañete, L. Abreu (ST). EXPULSADOS: No hubo.