“Me estoy adaptando”, he’i DT paraguayo que fue a Turquía

Daniel Farrar, entrenador de Boluspor (Turquía), habló con Crónica acerca de su nueva aventura en el otro continente. El técnico no se guardó nadita voi y habló de varias cuestiones, entre ellas, tocó el tema comida, idioma, y hasta opoi que siguen las repercusiones de lo que generó la Albirró en el mundial, ya que nuestra sele le había dado su teté a los turcos en la Copa.

“Sí, varias personas me hablaron del mundial y de la imagen que dejó Paraguay. El fútbol paraguayo sigue siendo muy respetado y reconocido internacionalmente por su competitividad y por el carácter de sus jugadores. Siempre es lindo ver que nuestro país genera ese reconocimiento”, tiró de entrada.

Upéi katu remarcó que “el inglés me permite comunicarme sin problemas dentro del club y, al mismo tiempo, ya estoy aprendiendo algunas palabras en turco para integrarme más rápido. Con respecto a la comida, me sorprendió gratamente. Tiene mucha variedad, carnes de muy buena calidad, verduras frescas y platos muy sabrosos. Me estoy adaptando muy bien tanto a la cultura como al estilo de vida”, siguió.

Su decisión de ir allá

“Fue una decisión importante porque implica un cambio de continente y una gran responsabilidad, pero no me costó demasiado porque era una oportunidad que venía buscando desde hace tiempo. Mi familia me apoyó desde el primer momento. Ellos saben cuánto trabajé para llegar a este desafío y entendieron que es un paso muy importante para mi carrera”, explicó.

En cuanto a lo que llevó a inclinarse para poder ir al fútbol turco, he’i que “principalmente el proyecto deportivo. Sentí mucho interés y confianza por parte del club desde el primer contacto. Además, dirigir en Europa siempre fue uno de mis objetivos. Turquía tiene una liga muy competitiva, con mucha pasión y una gran exigencia, y considero que es el lugar ideal para seguir creciendo como entrenador”, agregó. El DT paraguayo “Creo que Paraguay tiene entrenadores muy capacitados y preparados. El desafío muchas veces pasa por abrir puertas en el exterior. Cuando un técnico paraguayo tiene la oportunidad de trabajar fuera y consigue resultados, también ayuda a posicionar mejor a todos los colegas del país. Ojalá cada vez sean más los que puedan exportar su capacidad”, sostuvo.

“Quiero seguir creciendo”

Sobre las metas que se traza como técnico, he’i que “el objetivo inmediato es hacer una gran temporada con Boluspor y construir un equipo competitivo que represente al club de la mejor manera. En lo personal, quiero seguir creciendo, aprender de esta experiencia en Europa y demostrar que los entrenadores sudamericanos estamos preparados para competir al máximo nivel”, señaló.

Avei se refirió a la llegada de algún compatriota. “Hoy, el plantel está prácticamente definido y estamos enfocados en potenciar a los futbolistas que tenemos. Si en el futuro existiera la posibilidad de incorporar, siempre analizaríamos el perfil que necesita el equipo. Paraguay tiene muy buenos jugadores y, si alguno encaja en el proyecto deportivo, por supuesto sería una opción interesante”.