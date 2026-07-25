Muerte de bebé: “No me van a devolver a mi nieto”

Un bebé de apenas 4 meses de nombre Kilian falleció trágicamente en la ambulancia, cuando estaba siendo trasladado desde el hospital de Saltos del Guairá, Canindeyú, a Asunción, por un fuerte cuadro gripal que no pudo ser solucionado en dicho nosocomio.

En el traslado, lastimosamente, el bebé’i no aguantó y murió en la zona de Caacupé, donde ingresó al hospital de la zona solo para confirmar su muerte.

La abuela del angelito, Rafaela, habló con Crónica y contó lo sucedido. “Fue muy triste para nosotros enterarnos que esa pobre criatura murió en el camino”, he’i.

Agregó que “fue una negligencia médica, porque cómo a una criatura tan chica no se le va a monitorear. Se le llevó mal intubado. Recién le trasladaron el 21 porque no tenían opciones nomás, porque no había otra explicación. Ya no me van a devolver más a mi nieto, una criatura llena de vida. Era una criatura hermosa que entró al hospital con un cuadro gripal”.

La dolida abuela dijo entre lágrimas que “luego se fue complicando cada vez más y ellos no tenían los estudios suficientes para detectar qué es lo que tenía mi nieto. Nos hubiesen dicho a tiempo para que le llevemos a Asunción. Este hospital ha matado a mucha gente que se calló. Es una carnicería este lugar, quiero que se haga justicia y que paguen los responsables”.

La versión del director

El director del hospital de Saltos del Guairá, José Cuevas, dio su versión a nuestro medio. “El 15 de julio había entrado a nuestra institución y tras 5 días de internado solicitamos ambulancia a la Seme, y lo llevaron el 21 al mediodía. Ya había entrado con ciertos jadeos y con su patología a definir, en todo caso”, indicó.

Agregó que “estaba con un cuadro respiratorio y eventualmente no hubo mejoría en nuestros servicios, por lo cual se procedió a su traslado a un hospital que ofrezca mayor complejidad para niños, que es en Asunción. Acá en nuestro hospital no tenemos terapia neonatal”.

Por último dijo que “lastimosamente no pudimos trasladarlos a otros hospitales más cercanos, como el de Coronel Oviedo y Ciudad del Este, porque estaban llenos. Tampoco podíamos llevarlos al lado brasileño, que es más cerca, porque ellos solo reciben a pacientes si algún familiar cuenta con cédula brasileña. Lamentamos muchísimo lo ocurrido con esta familia. La causa de muerte fue paro cardiorespiratorio”.