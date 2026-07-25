“Polituber” ahora ya aconseja en el amor

El famoso jefe policial que pone orden en el Bañado Sur nuevamente se hizo viral, ahora haciendo las de “Doctor Romanticón” en una intervención policial.

El oficial José Jiménez, el conocido youtuber de la Comisaría 24a Asunción nuevamente se hizo viral en una de sus intervenciones policiales. El mismo habló para Crónica y explicó una situación muy llamativa que se viralizó en las redes sociales, ya que el mismo salió de su rol policial y habló como un consejero amoroso.

El “polituber” manifestó que “llegamos al lugar y vimos lo que estaba pasando, me acerqué y le hablé bien al tipo y le dije que por los muchos casos que ya tuve, por experiencia propia ‘cuando la mujer ya no quiere saber más nada de vos, aunque te duela el corazón, ejeretira ha eho’”.

Agregó que “todo eso le dije como una persona de bien que quiere lo mejor para su prójimo o si no va a tener problemas siempre. El tipo no le dejaba de acosar a su expareja que tiene un hijo con ella. Hablamos con la mujer y nos dijo que su ex se iba a su casa, saltando el portón, se iba a su trabajo a acosarla. Le hacía la vida imposible”.

Jiménez contó que “el tipo nos dijo que todo eso lo hacía por su hijo supuestamente, la misma historia de siempre. Ahí le dije que ‘si tu preocupación es tu hijo, andate vía judicial, solicitá un régimen de relacionamiento y de convivencia. Para aclarar en video dije que por experiencia propia, pero por casos policiacos, no que eso me pasó a mí”.

Seguidamente el poli explicó que “el tipo reaccionó de buena manera, agarró sus cosas personales que estaban en la casa y se retiró. Después de ese procedimiento no recibimos más ningún reporte de algún inconveniente. Quiere decir que entendió ja’echupe. Tomó bien. Ellos se separaron hace un mes y tienen un bebé de 8 meses. El hecho ocurrió en Bañado Sur”.

Por último explicó que “el muchacho no tiene ningún antecedente policial, la mujer nos explicó que se separó de él porque no quiere trabajar, o sea, no tiene trabajo fijo. Y ya sabemos cómo es este tema. Ella nos dijo que lo dejó porque el hombre no quiere asumir responsabilidades, es un irresponsable en todo sentido”.

Siempre da consejos, he’i poli

Ante la consulta si suele realizar este tipo de intervenciones más personales con los involucrados de un conflicto familiar explicó que “sí, claro que sí, en la mayoría de intervenciones solemos hacer este trabajo, entre comillas. Lo que pasa es que hay que hacerle entender muchas veces a las personas que su actuar puede llevar a ciertos tipos de intervenciones policiales. Entonces es mejor explicar bien la situación a los involucrados. Entonces, una vez bien avisados, ya no tienen excusas después”.