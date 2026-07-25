Se viene el carrulim para amarres y levantol ndaje Agosto ya está apete y arrancó la preparación del tradicional carrulim para espantar la yeta, la argelería y arrancar el mes con la mejor onda. Para …

Agosto ya está apete y arrancó la preparación del tradicional carrulim para espantar la yeta, la argelería y arrancar el mes con la mejor onda. Para los que no se animan a tomar los siete tragos en ayunas, también hay opción de bañarse con el preparado, que además de atraer buenas energías, dicen que ayuda a aliviar el ku’a rasy, reuma y otros dolores.

“Estamos preparando 5.000 litros de carrulim. Este año tenemos diferentes variedades: el levantol, el mbarete, tradicional y uno especial para el amor”, contó a Crónica Javier Torres, del Paseo de los Yuyos del populoso Mercado 4.“Se va perdiendo la costumbre de tomar el carrulim, especialmente entre los jóvenes, por eso queremos mantener la esencia. La receta tradicional se mantiene, pero se le agregan algunos yuyitos específicos.

El levantol lleva caña, ruda, limón y hoja de catuaba, que es el estimulante. Una semana antes ya preparamos para que pueda añejar y tenga mejor efecto”, contó. Para los que buscan conquistar corazones, también hay una fórmula especial. “El que es especial para el amor lleva caña, ruda macho, limón y canela. Aparte de tomar esta mezcla, uno puede friccionarse todo el cuerpo. Eso queda impregnado en la piel. La ruda tiene un poder energético que atrae la buena vibra y todo lo que pidas, especialmente en el amor”, he’i.Y si lo que falta es fuerza para arrancar el mes, tampoco falta la receta del “carrulim Mbarete” que tiene de agregado la fruta del guavirami y macho toro. “Ese es para tener energía, sirve para que te saque el pire vai”, contó.

ELECCIÓN DE LA REINA DEL CARRULIM

En el Paseo de los Yuyos, unas 50 familias viven de este tradicional rubro y ya preparan una gran fiesta por el Día del Pohã Ñana” que es el 1 de agosto, “vamos a elegir a la Reina del Carrulim y a la Yuyera Más Sexy”, dijo

Además, habrá competencia para premiar al mejor preparado. “Se va a elegir el carrulim más rico porque cada uno le pone su toque especial. Desde este año nomás vamos a elegir a la reina para motivar a las compañeras a innovar en el rubro”, he’i

Por último, Javier recordó la tradición que se mantiene viva desde hace generaciones. “El carrulim se toma en siete tragos, en ayunas, para que haga efecto y depure la sangre. Esa es la costumbre que viene de generación en generación. Cayeron las ventas en el mercado a causa de la industrialización, pero el mejor carrulim se va a encontrar en el Mercado”, finalizó.