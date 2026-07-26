Coronan a la primera Miss Abuela en Misiones El evento fue organizado por la comunidad eclesial de San José Mí, Ayolas, durante la noche del pasado sábado.

La premiación tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ayolas, contando con una muy buena participación de personas. El certamen tiene como objetivo reivindicar el rol fundamental de los adultos mayores en la sociedad.

Aunque fueron 16 las candidatas, se presentaron unas 15 debido a que una tuvo problemas de salud. Las mismas se abocaron a la tarea de vender boletas solidarias a un costo de Gs. 2.000, siendo la ganadora la que más de estas logró vender, tratándose de la señora Olga Cirila Benítez de Bogado.

“Gracias a mis queridos hijos, mi marido, mi familia y la comunidad completa. Yo integro el coro de San Antonio, ahí empecé. Tengo dos nietos hermosos”, expresó la vencedora sumamente emocionada y agradecida.

Los fondos recaudados serán invertidos en la regularización y titulación de los terrenos de las 27 capillas que componen la jurisdicción parroquial, un anhelo de años para la feligresía local.