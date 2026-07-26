De San Lorenzo para el mundo: Alondra Espinoza es la Miss Teen Mundial La paraguaya le regala a nuestro país otro gran logro en un certamen de belleza internacional.

Alondra fue coronada como la nueva Miss Teen Mundial 2026 durante la gala final realizada en El Salvador, del 19 al 26 de julio. La joven, de apenas 18 años, se destacó desde el primer día según se señala, sobre todo por su seguridad, carisma y elegancia en cada una de las actividades programadas.

El top 5 final estuvo conformado por las representantes de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y El Salvador. Finalmente, Alondra fue elegida como la ganadora de la edición 2026, obteniendo el máximo título del concurso.

El Miss Teen Mundial es un evento organizado por Francisco Cortez, y es considerado uno de los certámenes juveniles de belleza más importantes de todo el mundo. El mismo reúne cada año a jóvenes de distintos países para promover no solo la belleza, sino también el talento, la preparación y el compromiso social de sus participantes.