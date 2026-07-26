Discoteca del centro se prendió fuego en pleno mediodía Se trata del local “Napolés”, el cual comenzó a incendiarse y obligó a la intervención de los Bomberos, quienes ya habrían controlado las llamas.

La disco está ubicada en la esquina de las calles 15 de Agosto y Presidente Franco, en pleno microcentro de Asunción. El fuego se habría iniciado después del mediodía según los reportes, y rápidamente generó una gran columna de humo que pudo ser vista desde distintos puntos de la zona.

Debido a la emergencia, varias compañías de bomberos voluntarios tuvieron que acudir rápidamente al lugar para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del establecimiento.

Luego de trabajos intensos, los equipos finalmente lograron controlar las llamas, por lo que ya han empezado las tareas de enfriamiento y revisión del local para descartar nuevos focos de incendio. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el siniestro ni si hubo personas afectadas.

Por su parte, el Comandante de los Bomberos, Ray Mendoza, informó que el incendio afectó al 80% del local, con la parte más afectada siendo la planta alta por su piso de madera. Afortunadamente no afectó a locales vecinos.