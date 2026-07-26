En Villeta se trancaron Ame y el Trico Sportivo Ameliano y Nacional igualaron 1 a 1 en un partido en el que cualquiera de los dos pudo haber quedaron con los tres puntos.

En Villeta se cerró la jornada sabatina pelotera de Primera División y fue avei con empate. Sportivo Ameliano, en el estadio La Fortaleza, igualó 1 a 1 en la marco de la primera fecha del torneo Clausura.

En la primera fracción no se vivió la emoción del gol. Apesar del intento de ambos equipos, no pudieron romper el cero.

Pero en el complemento, el representativo local entró decidido a ponerse en ventaja. Y la presión tuvo resultado positivo con la conquista de Richard Torales, que se registró apenas unos minutos después del reinicio del juego. Pero la alegría duró poco para los de Ame, porque apenas unos instantes después, Hugo Adrián Benítez volvió a emparejar todo.

El tiempo restante no se volvieron a vivir emociones frente a los arcos, hasta solo en los minutos finales cuando ambos volvieron a tener ocasiones, pero ya no pudieron modificar el resultado.