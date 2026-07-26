Deportes

Libertad deja rojo el clásico blanco y negro

El Gumarelo le ganó 1-0 a Olimpia en el Defensores del Chaco.

| Por Adan Paniagua
Agregar Crónica en
| Por Adan Paniagua
Festejo de gol de Libertad en el clásico blanco y negro. (Emilio Ayala).

Gumazazo al campeón. Libertad dio el primer gran golpe del Torneo Apertura tumbando a Olimpia, el último monarca de nuestro fútbol y que siempre entrar para llevarse a todos por delante. Fue 1-0 en un partido en el que los dos tuvieron sus chances, pero el que acertó fue el equipo de Nelson Haedo Valdez.

Y hay que decir que la gran diferencia estuvo en que uno acertó y el otro no. Ya en el primer tiempo se vio un partido entretenido, con una mitad de ese primer lapso para cada uno, siendo Libertad mejor en el arranque y el Decano mejor luego de la pausa para tomar agua.

Incluso el Decano llegó al gol, pero fue anulado por posición adelantada previa de Romero que había asistido a Benítez.

En el complemento se vio más de lo mismo, el Decano lo comenzó con más ganas, hasta que, otra vez después de la pausa, el que entró más enchufado fue el Gumarelo. Centro desde la derecha, peina Iván Ramírez y le queda a Rodrigo Villalba que desparrama a Alan Rodríguez y define al primer palo de Olveira para el 1-0.

Olimpia sintió el golpe, los cambios no le fueron efectivos a “Vitamina” y por más que insistió. nunca estuvo cerca del empate. Libertad lo aguantó bien y cumplió con la ley que dice que “técnico que debuta gana” y Nelson Haedo Valdez arrancó con el pie derecho su experiencia al frente del “Repollero”.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGS
OlimpiaLibertadCopa de PrimeraTorneo Clausura

Últimas noticias