Tragedia en Caaguazú: beba de tres años muere en incendio La pequeña se encontraba descansando en el interior de una casa precaria de la zona cuando fue alcanzada por las llamas.

La beba vivía con el padre, quien minutos antes de que comenzara el incendio fue hasta una despensa, encontrándose con la terrible escena al regresar. Al intentar salvar a la hija el mismo sufrió graves quemaduras y fue derivado al Hospital del Quemado en la capital del país.

Este lamentable suceso tuvo lugar este pasado sábado por la noche, alrededor de las 20:00 horas, en el asentamiento El Triunfo de Caaguazú.

Elementos de alta combustión como madera y colchón rápidamente propagaron el fuego que finalmente terminó alcanzando a la víctima. Penosamente los vecinos al notar lo sucedido ya nada pudieron hacer para salvar a la niña.

Los lugareños señalaron que el hombre se hizo cargo de la menor desde los primeros meses de vida. Mientras el padre salía a trabajar en una carpintería, en ese entonces la niña pasaba el día bajo el cuidado de las tías y vecinos.