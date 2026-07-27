A Lula “le salió lo bandeirante”, dicen los perros Los dichos del presi rapai sobre que Paraguay gua’u invadió Brasil para iniciar la Guerra de la Triple Alianza despertaron la ira de gran parte de los internautas en redes.

Los perros le bajaron a full la caña a Lula por decir que Paraguay invadió el Brasil.

Las palabras del mandatario brasileño durante el último fin de semana no tardaron en hacerse tendencia, desatando una gran indignación tanto en el pueblo paraguayo en general, como en la propia clase política, poniendo hasta de acuerdo a la oposición y al oficialismo en la postura de que al presidente del país vecino se le fue la mano.

Aunque las declaraciones de Celeste Amarilla, con su frase de “lo zurdo no le quita lo burro” fue de lo más llamativo, otras figuras políticas del propio oficialismo colorado, como el senador Silvio Ovelar, afirmaron que lo expresado por Lula Da Silva fue “un error y una falta de respeto al Paraguay”.

Por otro lado, otros referentes de la ANR como Natalicio Chase, mencionaron que el presidente rapai “no tuvo el tacto para el análisis político e histórico que merecía el caso”.

Más allá de los políticos, algunos conocedores de la historia como el abogado y analista, Dr. José Ocampos, llegaron a decir directamente que “uno rasca a un líder brasileño, sea de derecha o de izquierda, y le sale lo ‘bandeirante’”, esto en referencia a los exploradores que ayudaron a ampliar los dominios de Brasil más allá del Tratado de Tordesillas, durante los tiempos en los que todavía reinaba allí el imperio portugués.

Cerró aseverando que “lo que nos demuestra esto es que la Guerra de la Triple Alianza no es un concepto histórico antiguo y perimido, sino un contexto más vivo que nunca”.

Por su parte, los internautas paraguayos, sobre todo en X/Twitter, tampoco le dejaron pasar a Lula sus dichos, acusándolo de querer ganarse votos de los sectores más conservadores del Brasil, los cuales tienden a ser contrarios a él, utilizando el patriotismo barato a través de una versión tergiversada de lo ocurrido durante la Guerra de la Triple Alianza.

Uno de los más destacados en este sentido fue el propio ex arquero y referente histórico de la Selección Paraguaya, José Luis Chilavert, quien como dato curioso, acusó en su momento al astro brasileño, Roberto Carlos, de haber intentado denigrarlo luego de un partido de la albirroja ante la verdeamarella llamándolo “indio”, acción que derivó en que el arquero le escupiera en la cara.

@folha Brasileños,expulsen al borracho y demente senil del gobierno,No sabe nada de historia y cómo todo Zurdo corrupto MIENTE,voten por Flavio Bolsonaro y la región estará agradecida. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 26, 2026

Lula ahora se metió con los paraguayos y la guerra de la triple alianza. El tipo está totalmente sacado. Igual lo entiendo, la derecha brasilera da pena. Entonces busca enemigos afuera. Lula entro en modo.. le tiro a toda la derecha de la región pq la mia es estupída. https://t.co/C7xm3MHYIm — El Oráculo de Trenque Lauquen (@laromadelsur) July 27, 2026

Despues de lo que Lula dijo de Paraguay confirmo lo que dijo Milei, el socialismo es una enfermedad mental. — Oscar Acevedo 😎 (@oscar_acevedo12) July 27, 2026

Ustedes están orgullosos de ser genocidas, más daño hizo Brasil a Paraguay que EEUU históricamente. No quiero ser invadido por el hijo de puta de Lula — Kephas ( Ueno ) Agüero (@KephasAguero) July 27, 2026

El paraguayo que defiende a Lula es el enemigo del Paraguay — Alvaro Orrego (del 56.000%)🦁🦁🇵🇾🇵🇾 (@alvaro_o_d) July 27, 2026