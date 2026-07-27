Coronaron a nueva “Miss Expo” y oiko la akashará Ojeplagueá las chicas porque quien se llevó la corona como la más linda no es promotora de ninguna marca de la Expo.

“Promotora de qué stand era”, “¿es modelo de la agencia de Paola?“, ”no es válido si no trabajó en la Expo, “es una miss sin stand”, fueron algunos de los comentarios que la gente tiró en redes al saber el nombre de la “Miss Expo 2026″.

En la noche del domingo en el ruedo Central de Mariano Roque Alonso se realizó la elección de la nueva representante del trabajo y la producción del país y donde logró la máxima corona, Antonella Alvarez.

Al toque comenzó el guyryry en redes porque aunque desde la organización se comentó que la convocatoria era abierta para todas las señoritas, muchas no estaban de acuerdo. Todos los años las candidatas que participan en dicho certamen son promotoras que trabajan en la feria, pero este año decidieron hacer un casting abierto para dar mayor oportunidad a todas.

La joven rubiaza tiene 18 años y se llevó todos los votos del jurado, mientras que su vicerreina quedó Tatiana Gamarra.