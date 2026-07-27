¡Dolor! Beba de dos años fallece electrocutada en Villarrica El hecho ocurrió en la Fracción San Agustín, barrio Santa Lucía, en la capital del departamento del Guairá.

Según informó la Comisaría 32°, la niña habría tocado la parte trasera de la heladera, lo cual derivó en que recibiera la descarga de alto voltaje. Aunque logró ser llevada hasta el Hospital Regional de Villarrica en brazos de su madre, pero ya no presentaba signos vitales. Los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

La pediatra tratante, Dra. Cecilia Alfonso, certificó que la causa del fallecimiento fue paro cardíaco por electrocución.

El hecho llena de dolor a la comunidad y recuerda la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y electrodomésticos en los hogares, especialmente donde hay niños pequeños.