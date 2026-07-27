El Kure tumbó al Indio en partido que fue jarýi Sportivo Luqueño lo dio vuelta con goles de Marcelo Ojeda y Lucas Morales

En Capiatá, el Legendario y Sportivo Luqueño cerraron la primera fecha del Clausura con un segundo tiempo emocionante. Marcelo Ojeda y Lucas Morales ingresaron para dar vuelta el marcador (2-1) y emborrachar de alegría a la perrada auriazul, que llegó hasta la cancha.

Por otra parte, Añazco, que entró por el extremo zurdo, fue uno de los más picantes en el local. Avei Tanda resaltó en el mediocampo, ya que hizo jugar a sus compañeros, siendo este el hilo conductor del equipo. Diego Fernández debió aparecer un poquito más, en tanto que FerFer se mostró impreciso arriba y poco participativo en el juego.

En cuanto a Luqueño, Óscar “Kure’i” Ruiz intentó bastante por su zona al igual que Lautaro Comas, pero decidieron mal en los metros finales. Buena participación de Ojeda y muy poco de Giovanni Bogado, quien se mostró muy intermitente. Maggi, que peleó todo arriba, careció de compañía en lo que fue un primer tiempo demasiado parejo.

La complementaria katu fue otro pitopu, ya que llegaron las emociones y hasta hubo un penal errado. Sí cuate, a los 51’, Maggi pateó como novato y desperdició el tiro desde los 12 pasos, mientras que a los 53’, Fernando Fernández, tras un guyryry en el área, puso en ventaja al “Indio”. A los 64’ Marcelo Ojeda, de gran partido, igualó el encuentro y Lucas Morales, a los 69’, marcó el golazo de la victoria y darlo vuelta de manera merecida.