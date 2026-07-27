“Es una cobertura que jamás voy a olvidar” Carolina Arévalo relató en primera persona, desde la Guaira, todo lo generado por el terremoto que hizo sarambi en Venezuela.

La periodista Caro Arévalo contó todo lo vivido en el país afectado por el fenómeno natural.

“No creo que me deje una secuela. Pero sí creo que es una cobertura que jamás voy a olvidar, va a estar siempre en mi mente y en mi corazón, traigo todo lo que vi y yo creo que va a estar siempre en mí, siempre”, dijo Carolina Arévalo, corresponsal de La Tribu en Venezuela, luego de que el terremoto se haya llevado la vida de más de 5.000 personas en La Guaira.

Su lado humano, más allá del oficio del periodismo, “fue la experiencia más fuerte de mi vida, sin dudas. Para mí todas las vidas eran importantes. Se salvaron niños, adultos, jóvenes, recién nacidos, animalitos”, contó la cruda realidad que viven los hermanos venezolanos.

En ningún momento aceptó que las víctimas formen parte, como si nada, de una simple estadística dolorosa, que sean simplemente números. “Yo decía y pensaba, cada víctima, cada sobreviviente tiene una historia para contar, cada familia merece ser escuchada”, relató.

Durante las coberturas se mantuvo fuerte, las jornadas fueron muy impactantes al ver la cantidad de familias destrozadas y una ciudad destruida por el guyryry del terremoto, pero ndaipori cristiano que te aguante todo eso, “me pasaba que llegaba al hotel y no hubo una sola noche en que no haya llorado”, comentó.

“Cuando entrevistaba y alguien me contaba algo muy fuerte, yo demasiado sentía el deseo de abrazar a la persona, y abracé a mucha gente. Nacía en mi corazón, sentía que era lo único que podía darle en esos momentos, como para darle un poco de alivio. O durante las entrevistas alguien se quebraba y yo le tomaba las manos y les apretaba”, dijo Carolina.

Las caras de la moneda

Caro aseguró que vivió la experiencia del sarambi desde adentro, conoció la historia de una recién nacida y su mami que pasaron momentos duros en toda la tragedia, “llevaba días de haber nacido y estuvo 18 horas bajo el escombro. Se salvó, no tenía un solo rasguño y gracias a Dios pudo encontrar a su mamá quien sí tuvo fracturas. Pero pudieron encontrarse en medio de todo”, contó muy emocionada.

La Guaira es un paraíso desde el primer momento la intención del equipo fue mostrar las dos caras de la moneda: La catástrofe y el escenario natural que regala, ya en medio de los destrozos. “Por un lado queríamos destacar toda su belleza natural, sus montañas, el mar, la naturaleza exuberante, impresionante y del otro lado hoy penosamente estos edificios destruidos, las familias rotas, la tragedia, pero La Guaira es territorialmente hablando es un paraíso, es un lugar privilegiado”, compartió.

La periodista que fue como enviada especial a Venezuela contó que todas las vidas eran importantes.

“VEÍA CÓMO LOS PROPIOS VENEZOLANOS AYUDABAN, NO ERA EL GOBIERNO”

La tragedia no borró el espíritu solidario de los venezolanos, la comunicadora es testigo de la unidad de toda la gente para salir de la dura situación. “Yo varias veces durante mis enlaces utilicé la expresión: el pueblo salva al pueblo. Porque yo veía cómo los propios venezolanos ayudaban, no era precisamente la respuesta del gobierno, porque la respuesta del gobierno nunca fue suficiente”, dijo.

Destacó la valentía y la inocencia de los niños que en medio de la tragedia igualmente intentan jugar, sonreír, compartir con lo poco que tienen en los campamentos, muchas veces precarios e improvisados, eso es algo que destaco también y el hecho de que los venezolanos a pesar de todo, en todo momento nos recibieron con una sonrisa en los rostros, hubo un apretón de manos, es un pueblo fuerte, solidario y que ahora más que nunca se une también para ponerse de pie nuevamente.

Desde su labor periodístico, Carolina buscó ser contención para los hermanos venezolanos.

LAS INFORMACIONES FALSAS

LE MOTIVARON PARA ESTAR AHÍ

La periodista empezó a darle seguimiento y a diario informaba sobre la situación del país arrasado por el fenómeno, con el correr de los días crecieron la cantidad de pérdidas humanas y al toque detrás de todo esto observó que gente sin ni un poquitito de sensibilidad hizo correr videos sobre vídeos falsos sobre supuestos rescates milagrosos.

“A mí todas estas situaciones me generaron mucha indignación y decía yo, qué increíble lo inescrupulosa y qué increíble lo perverso que puede ser el ser humano. Es decir, el ser humano inescrupuloso y perverso al compartir informaciones falsas, jugar con el sentimiento de la gente y todo probablemente por ganar seguidores, generar interacción”, contó lo que le motivó a movilizarse para allá, “hay que estar ahí, hay que estar ahí, en territorio venezolano, para ver la realidad”, relató.

Eso la motivó a plantear la posibilidad de hacer dicha cobertura junto a Renzo quien fue su dupla en esta impactante cobertura internacional. El camarógrafo estuvo atento a todos los escenarios para graficar y contextualizar la tragedia con imágenes y hacer llegar al rollo un contenido purete.