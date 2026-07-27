Miss Abuela: “soy ama de casa, a mucha honra” La señora Olga Cirila Benítez de Bogado, de 60 años, habló con Crónica sobre su consagración este fin de semana como la primera Miss Abuela de la ciudad de Ayolas, un evento benéfico organizado por la parroquia de la ciudad misionera.

El certamen fue organizado sobre todo por el Padre principal de la parroquia San José Mi de Ayolas, Víctor Hugo Montiel, teniendo como principal objetivo reivindicar el rol fundamental de los adultos mayores en la sociedad. El evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de la localidad.

Se presentaron unas 15 candidatas, las cuales se abocaron a la tarea de vender boletas solidarias a un costo de Gs. 2.000, siendo la ganadora la que más de estas logró vender.

Esta finalmente fue la señora Olga Cirila Benítez de Bogado, quien relató a Crónica su historia de vida y cómo se sintió al consagrarse como la primera Miss Abuela de la ciudad de Ayolas.

La ganadora cuenta “soy del barrio San Antonio, he vivido casi toda mi vida en Ayolas. Desde hace más o menos 40 años que estoy acá, teniendo ya 60 ahora. Me animé a participar porque me encontraba en el coro de la iglesia de mi barrio, y logré vender más de 3.000 boletas solidarias”.

Sobre su vida familiar relató que “soy madre de seis hermosos hijos, todos profesionales gracias a Dios, y tengo dos nietos, uno de ellos vive en España y otro está acá. Soy ama de casa, con mucha honra, y también una persona muy carismática, de corazón grande y humilde. He luchado mucho a lo largo de mi vida.

Sobre su sentimiento al ganar la corona expresó “cuando gané me sentí muy orgullosa de ser la Miss Abuela de Ayolas. Gané gracias al apoyo de mis familiares, y de todos los que han depositado su voto en mí”,

Destacó a sus más allegados, quienes siempre la acompañaron durante su participación: “mi familia siempre estuvo conmigo, también tuve el apoyo de mis vecinos, y doy gracias a Dios por tener acá a un Pa’i como Víctor Hugo Montiel, quien organizó todo esto, algo hermoso para nuestra parroquia. Muchos pusieron su granito de arena para esta hermosa causa”.