“Las candidatas eran muy lindas, pero me parece pésimo que participen las que no trabajaron en la Expo” “Todas las candidatas eran muy lindas, pero me parece pésimo que participen chicas que no trabajaron en la Expo, pierde completamente el sentido. Se …

Andrea Ayala dijo que se le tenía que dar prioridad a las que trabajaron en la Expo

“Todas las candidatas eran muy lindas, pero me parece pésimo que participen chicas que no trabajaron en la Expo, pierde completamente el sentido. Se supone que la coronación de la Miss Expo debe ser justamente elegir a la señorita más bella de la expo, no a una modelo o señorita externa al evento” comentó en redes sociales Andrea Ayala, Miss Asunción y candidata a Miss Paraguay 2025.

Para ella, en ese caso, pasa a ser simplemente un certamen que se llevó a cabo dentro del predio de la Expo. “Deberían poder participar todas las chicas que trabajaron para que el evento se lleve adelante y deseen participar” comentó Andrea y agregó que las restricciones de estatura y edad ya son arcaicas también.

Comentó que “la participación de las chicas que representan un stand es también parte de la dinámica de competencia sana entre las marcas, parte del esmero y gasto que ponen al elegir chicas lindas, sociables y responsables” he’i.

Para finalizar agregó que ojalá vuelva a ser como antes o que se haga otro evento aparte para las chicas que sí fueron todos esos días con mal clima, por muchas horas a estar paradas manteniendo su cabello, maquillaje y sonrisa intactos.