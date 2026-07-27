Llegó soltero a la Expo, pero un cupido le consiguió novia El concierto y la noche perfecta sí existe, fue hasta el ruedo central de la Expo a escuchar cumbia con su jegustaha y salió de la mano con novia nueva.

Chochos de la vida y sonriendo todo rei está la pareja nueva después del concierto.

El creador de contenido Diego Santacruz fue hasta el ruedo central de la Expo para disfrutar del concierto de “Ke Personaje”, acompañado de su “amiga”. Durante el show, Emanuel Noir, vocalista del grupo cumbiero le hizo un pase gol y su acompañante terminó siendo su novia.

Todo comenzó cuando Diego fue a escuchar los temas del cumbiero junto a una señorita de nombre Luana, que le gustaba mucho, pero con quien no había formalizado nada. Jamás pensó lo que iba a ocurrir en ese show.

En un momento dado, Emmanuel Noir, vocalista de “Ke Personaje” comenzó a cantar “Como una flooor, con tanto amor, me fuiste tu….” y comenzó a hacerle señas a Diego quien junto a la señorita en cuestión estaban ubicados cerquita del escenario.

De pronto el músico le tiró una flor a Luana, ella muy feliz agarró y al dar la vuelta encontró a Diego de rodillas pidiéndole ser su novia.

Entre el griterío del público ella respondió que sí.

“Emanuel me miró y me tiró una seña tipo ‘ahora te traigo la rosa’ y cuando trajo me apuntó y me dijo acá va, le pasó a su secretario y él le dio”, contó entre risas Diego, quien resultó ser todo un romanticón.

El creador de contenido contó que hace varios meses los tortolitos vienen conociéndose, pero él no aguantó y más allá de que tenía todo planeado para pedirle ser novios en otro momento, ahí mismo se jugó por lo que le dictó su corazón.

“Vos sabes que me nació ahí en ese momento nomás, yo quería pedirle en otra situación y todo planeado… pero nació ahí mismo”, confesó el novio pyahu.

Ni Luana se esperaba, pero cupido llegó vestido de “Ke personajes” y dejaron de dar tantas vueltas con el amor. “Fue muy inesperado para ella porque vinimos al show en familia, y ahí pasó todo. Incluso los perros ya me hinchaban porqué pa no le pedía ya ser mi novia, ya pasó mucho tiempo y yo todavía no le pedía, me decían que era arruinado y ahora fue el momento perfecto”, dijo.

El mejor concierto de su vida

Lo cierto es que nooo hay nadie más que pueda darle vida a este corazón, señooraaa y ¡hoy los tortolitos son noooviios! “Fue el mejor concierto de mi vida, y más por lo que significó para mí. Todo el mundo tiró felicidades en comentarios, al final para mí significa algo muy importante dentro de todo”, contó el arriero muy feliz y enamorado.

¡Qué fácil es la vida ahora! El consejo que tiró Dieguito no deja de ser cierto, “le aconsejo a los perros que se animen y que no pierdan el tiempo como estuve perdiendo yo”, dijo entre risas para finalizar la nota y seguir disfrutando del amor.