Mujer de avanzada edad fallece arrollada en el Mercado 4 El vehículo que le habría pasado por encima sería de una unidad de transporte público.

Una jornada habitual en el Mercado 4 terminó en tragedia cuando una ciudadana de avanzada edad falleció este lunes luego de ser arrollada por un ómnibus de la empresa “La Chaqueña”, en la intersección de Rodríguez de Francia y Otazú, una de las zonas con mayor circulación de peatones y vehículos de Asunción.

El accidente habría ocurrido mientras descendían unos cuantos pasajeros del colectivo. En ese momento, el conductor, no habría advertido la presencia de la mujer y terminó pasándole por encima costándole la vida.

Luego del hecho, el chofer fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía, que ya inició la investigación para determinar las circunstancias del accidente. Como parte de las diligencias, las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer cómo ocurrió el fatal desenlace.