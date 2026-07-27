Mujer ka’ure habría irrumpido de onda en una casa El hecho tuvo lugar en la zona de colonia Anahí, Corpus Christi, departamento de Canindeyú, llevando a que la sospechosa fuera detenida por tres delitos.

Agentes de la Comisaría 9.ª de la zona aprehendieron a la mujer en cuestión bajo la acusación de haber incurrido en los hechos punibles de violación de domicilio, agresión física y resistencia. El procedimiento tuvo lugar cerca de las 05:00 del domingo en una vivienda particular ubicada en la mencionada colonia Anahí.

La aprehendida fue identificada como una mujer de 31 años de edad, domiciliada en la colonia Yjhovy, distrito de Ybyrarobana. De acuerdo con el informe policial, fue sometida a la prueba de alcotest, cuyo resultado fue positivo.

La víctima fue identificada como un hombre soltero de 45 años, con domicilio en el distrito de Corpus Christi.