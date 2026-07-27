Natty Balbuena sopló las 27 velitas junto a su amorcito La influencer cumplió años este pasado sábado y lo festejó a lo grande junto a su chuli “Kili” Rojas.

El arquero de Nacional, ni corto ni perezoso, apenas al terminar el juego entre su club y Ameliano disputado en Villeta, el cual terminó empatado 1-1, fue hasta el boliche donde su media naranja estaba festejando su cumple para compartirlo con ella.

El futbolista tampoco perdió tiempo y publicó una imagen de un beso entre ambos en el que dejaba el mensaje “Feliz cumpleaños mi amor”. Cabe señalar que este es el primer cumple de Natty desde su separación de Chelo Amaral y ya con “Kili” como su flamante nueva pareja.