Ni ahí copió a PZ, Abreu he’i que su festejo es “Pura coincidencia” El “Pastorcito” está chocho porque con su gol ayudó a su nuevo equipo

Luis Abreu, talentoso volante del “Triki” y figura en la primera fecha contra el Ciclón en “La Nueva Olla”, marcando el 2-1, habló con Crónica de varias cuestiones, entre ellas, su festejo. El juvenil perteneciente a los registros del “Léka” avei se mostró chocho por volver a mojar y dejó en claro que el cuadro de Trinidad está hína para “grandes cosas”.

El “Pastorcito” tiene la particularidad de haber marcado solo tres goles en lo que va de su carrera, pero dos de ellos le convirtió al cuadro Azulgrana en su “Olla”, uno con la camiseta del Franjeado y ahora con la de Trinidense. Anicheneee…

“Lo del festejo es pura coincidencia nomás, se dio ahí en el momento y solo eso, es más, yo vengo festejando así desde las formativas de Olimpia y como ya dije fue pura coincidencia nomás”, aclaró el goleador, ya que la perrada lo comparó con el de Zeballos, quien avei metió cizaña en su red social, tirando “Trae recuerdos eh…” (festejos parecidos).

Acerca de los objetivos del “Triki”, señaló que “yo creo que Trinidense está para grandes cosas, porque el grupo está bien, muy unido, motivado con este arranque. Y por sobre todo está convencido de lo que quiere, eso nos da la confianza que se necesita para encarar el torneo”, explicó.

En cuanto a su conquista, mencionó que “la verdad que muy contento por el gol, porque también se me da después de mucho y porque se dio en un partido ante un rival difícil, hicimos los méritos. Lo que me pone más feliz también es que con ese gol pude ayudar al equipo y pudimos conseguir la victoria que es lo más importante. Queremos pelear arriba como dije y tenemos el plantel”, agregó.