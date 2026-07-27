Sutura con cintillos: “se asustan porque no son especialistas” Una imagen perturbadora se viralizó en las últimas horas en la que se ve la herida de un paciente de 87 años suturada con cintillos. Doctora sin embargo afirma que es algo que puede hacerse.

La responsable de decir esto fue la directora del Hospital Regional de San Estanislao, lugar donde se habría realizado el procedimiento, Dra. Zulma Cabrera, en comunicación con La Tribu 650 AM.

El hombre fue atendido luego de resultar lesionado en un accidente de tránsito, siendo aparentemente atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar una avenida para dirigirse a cobrar su beneficio de la tercera edad. A raíz del impacto, sufrió un profundo corte en una de sus piernas.

Los familiares manifestaron que, al revisar la herida, observaron que habría sido cerrada utilizando cintillos plásticos, en lugar de una sutura convencional.

Ante el caso, la directora del Hospital Distrital de San Estanislao, Dra. Zulma Cabrera, dijo que el médico interviniente le explicó que el procedimiento aplicado corresponde a una técnica utilizada en determinados tipos de lesiones y que, según su criterio profesional, fue la más adecuada para el paciente.

Manifestó que estaba programado hacerle otra sutura al paciente y que, aunque no suele ser lo común, el uso de cintillos en efecto es algo que puede llegarse a dar, agregando que los médicos que se asustaron por esto no son especialistas en el área.

No obstante, la familia solicitó que se investigue el procedimiento y se esclarezca si la atención brindada se ajustó a los protocolos médicos correspondientes.