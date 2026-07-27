Una joya brilla en Capiatá: “Este sitio es una reliquia” El Museo Mitológico Ramón Elías, ubicado en Capiatá, es conocido ndaje en todos lados, pero poco o nada en Paraguay.

Un viaje al pasado sin salir del país, a solo unos kilómetros de Asunción, se esconde un verdadero tesoro de la historia paraguaya. El Museo Mitológico Ramón Elías, ubicado en el km 21 de Capiatá, abre sus puertas para que grandes y chicos conozcan de cerca las leyendas, las guerras y el legado de nuestros antepasados.

El recorrido es completamente guiado y cada objeto tiene una historia para contar. “Una de las salas está dedicada a la mitología paraguaya, otra exhibe balas de cañón, armas y otros elementos utilizados durante las dos guerras que marcaron al país. También hay un espacio reservado para recordar la época de los Franciscanos, Jesuitas y los Guaraníes”, contó a Crónica doña Elsa, hija de Ramón Elias, fundador del museo.

Más que una vivienda, el lugar representa un pedazo vivo de la historia paraguaya, conservado con dedicación y convertido en un atractivo para quienes buscan conocer el pasado del país.

“Es un lugar único. La vivienda está hecha con materiales de la época de la colonia y procuramos mantenerla así. Los ladrillos, las tejas y las piedras son de esa época. Es conocido en todas partes, pero poco o nada en Paraguay, porque acá no se apoya la cultura. Este sitio es una reliquia de lo que fue el Paraguay”, contó.

“Mantiene su estilo colonial con el corredor jere. Quienes más se interesan por nuestra cultura y llegan a conocer son los extranjeros; de Brasil viene muchísima gente, incluso personas de Rusia llegan hasta aquí y quedan fascinados con el museo. Es una reliquia el lugar”, dijo.

La mujer lamentó que el sitio sea más valorado por los visitantes del exterior que por los propios paraguayos.

“El lugar es conocido mundialmente, pero en nuestro país no le dan mucha importancia. Es especial para que los estudiantes puedan visitar y conocer más sobre nuestra historia. Mi padre recorrió todo el país recolectando objetos de la época colonial, era un amante de la cultura”, contó la doña.

Abre de lunes a lunes

Quienes deseen conocer este rincón cargado de historia pueden visitar el museo de lunes a sábado, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00. Los domingos y feriados abre sus puertas a los visitantes de 9:00 a 12:00. El costo de la entrada es de 15.000 guaraníes para adultos y 10.000 guaraníes para niños. Una oportunidad para descubrir de cerca un patrimonio que mantiene viva una parte invaluable de la historia del Paraguay.