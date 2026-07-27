[VIDEO] Mirá el encuentro entre Lari y la abuelita más coqueta La “Novia del mundial” Larissa Riquelme fue hasta la compañía Cerrito de la ciudad de Carapeguá para cumplir una hermosa promesa que le había hecho a…

La “Novia del mundial” Larissa Riquelme fue hasta la compañía Cerrito de la ciudad de Carapeguá para cumplir una hermosa promesa que le había hecho a una abuelita.

Esta historia comenzó cuando se viralizó el video donde se le ve a la abuelita maquillándose en su habitación. Lari, al ver, pidió que por favor la gente le haga llegar la ubicación de dónde encontrarle a la abue y prometió que le llevaría maquillajes. Al toque los seguidores unieron a ambas y por fin se dio el encuentro.

“Hay abrazos que duran segundos, pero dejan recuerdos para toda la vida. Hoy conocí a la abuelita más coqueta y me llevé mucho más que una foto: me llevé una lección de amor, sencillez y vida” escribió Lari en sus redes.