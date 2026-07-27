[VIDEO] Mirá el encuentro entre Lari y la abuelita más coqueta

La “Novia del mundial” Larissa Riquelme fue hasta la compañía Cerrito de la ciudad de Carapeguá para cumplir una hermosa promesa que le había hecho a una abuelita.
Esta historia comenzó cuando se viralizó el video donde se le ve a la abuelita maquillándose en su habitación. Lari, al ver, pidió que por favor la gente le haga llegar la ubicación de dónde encontrarle a la abue y prometió que le llevaría maquillajes. Al toque los seguidores unieron a ambas y por fin se dio el encuentro.
“Hay abrazos que duran segundos, pero dejan recuerdos para toda la vida. Hoy conocí a la abuelita más coqueta y me llevé mucho más que una foto: me llevé una lección de amor, sencillez y vida” escribió Lari en sus redes.