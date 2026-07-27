[VÍDEO] Moquete entre mujeres en estación de servicio de Ypané Según las informaciones, las dos chicas serían de hecho amigas que estaban de los más tranquilas al principio y de repente comenzaron a pelearse.

Dos mujeres se trenzaron a golpes en una estación de servicio de Ypané.

El hecho se dio durante la noche del pasado sábado en la estación de servicio Enex de la ciudad de Ypané, zona Tavarory. Dos jóvenes que minutos antes habrían estado disfrutando normalmente terminaron a los golpes frente a decenas de jóvenes que miraban y filmaban como si fuera un espectáculo.

Vecinos de la zona afirman que prácticamente todos los fines de semana se estaría dando el mismo panorama, con cientos de motocicletas haciendo piruetas cerca de donde se carga combustible, y música a todo volumen hasta altas horas.

Estos piden urgentemente la intervención de la Municipalidad y de la Policía Nacional, ya que temen que ocurra una tragedia por el combustible y las motos.