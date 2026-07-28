“Abuelita narco” a la cárcel por siete años y medio Esta fue la condena que le fue impuesta a la mujer de 77 años.

La misma será trasladada al Centro de Reinserción Social para Mujeres “Serafina Dávalos”, de Coronel Oviedo. La medida fue ordenada por la Justicia tras quedar firme la sentencia dictada en su contra, la cual sanciona delitos relacionados con drogas peligrosas.

El traslado tendría que realizarse una vez concluidos los trámites legales correspondientes y siempre que no exista ningún impedimento judicial pendiente.

Con este procedimiento, la mujer iniciará el cumplimiento efectivo de la pena impuesta en el establecimiento penitenciario para mujeres ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo.