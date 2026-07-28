Habló arquero acusado de hacer macumba: Ndaje derramó agua e invocó al “Jinete de 3 Cabezas” A través de un vídeo en redes, hinchas del Sportivo Barrereño acusaron a Juan Denis, guardameta del Club Libertad de Santa Teresita-Aguaity, de hacer un ritual extraño para ganar el campeonato de la ciudad el pasado sábado.

Ambos equipos disputaron el partido definitorio de la Liga Barrereña durante el último fin de semana, resultando campeón el Club Libertad. Luego de que esto ocurriera, comenzó a circular en las redes del Departamento de Cordillera, un vídeo en el que se ve al portero liberteño realizando acciones un tanto peculiares en su arco antes del partido.

En las imágenes se ve a Denis derramando agua supuestamente “purificada”, según los hinchas del Sportivo Barrereño, bajo los tres palos que iba a defender. Los del equipo contrario se divagaron tan fuerte que dijeron que luego el arquero comenzó a levantar las manos invocando al “Jinete de 3 Cabezas” para que Libertad venza.

A su vez aseguraron que el agua que Denis derramó en el arco era traída de China, por lo que supuestamente le daba poderes. “Por culpa de esa macumba los del Sportivo ni en sus sueños podían meter gol”, aseguraron los hinchas del rival del ahora campeón de la Liga.

Consultado por Crónica, el arquero reconoció que tiene la costumbre de ser bastante cabalero y que siempre hace lo mismo antes de los partidos. “Desde que empecé a jugar en el arco hago esa cábala en dónde sea que juegue. Me pasaron el vídeo y el nombre de la página, y siempre fui así, en todos los clubes en los que ya había jugado”.

Sobre el juego definitivo ante el Sportivo, el portero reconoció que “el partido fue muy pero muy difícil, ya muy temprano nos quedamos con diez hombres y gracias a Dios poco después de la expulsión logramos convertir el gol que nos dio el campeonato”.

Relató también algo de su historia bajo los tres palos comentando: “en el arco llevo jugando 10 años, y en la primera categoría esta es la primera vez que salgo campeón”.

Agregó un detalle muy personal respecto a su consagración con Libertad: “este es un campeonato muy especial para mí porque le había prometido a mi madre que estaba yendo por la revancha, y que le iba a traer la medalla de campeón. Así lo hice al final. Esto también es muy importante para toda la gente del club”.

Ya respecto a las acusaciones de supuesta macumba, Denis se dirigió directamente a los rivales: “a los del Sportivo Barrereño les digo que se queden tranquilos, que no era agua de África ni de China, era agua bendita que fue bendecida en la capilla niño salvador del mundo. Les digo también que crean más en Dios y que le pidan a Él las cosas con fe, ya que siempre va a cumplir con ellos”.

El arquero finalizó mandando saludos a su novia Noemí, hincha del Libertad de Santa Teresita, por lo que para ella también este es un campeonato que representa bastante.