“Cerro va a estar con la sangre en los ojos” Edu Ledesma palpita lo que va a ser el duelo de hoy ante el Azulgrana, en la “Terraza”

El 2 de Mayo se hizo fuerte en su “Terraza” en el inicio del Clausura, al castigar por la mínima a Rubio Ñu. Hoy intentará hacer lo mismo contra el Ciclón que llega herido tras caer ante el “Triki”. “Cerro va a estar con la sangre en los ojos, esperemos nosotros estar a la altura”, lanzó su entrenador, Eduardo Ledesma, en charla con Crónica.

“Y la idea nuestra es primero tratar de ser un equipo equilibrado. Que no porque jugamos de local tampoco nos aloquemos y queramos ganar a toda costa o como sea. Entonces, tenemos que hacernos fuertes y no caer en la tentación de que por jugar de local con nuestra gente, más allá de que nosotros mismos a veces nos exigimos el querer conseguir los tres puntos en casa, tampoco alocarnos y descompensarnos”, tiró de entrada.

“Pero sí, nosotros buscamos ser protagonistas en este torneo, vamos a buscar eso, vamos a tratar de que este equipo esté pensando en la tabla de arriba y, bueno, a tratar también de lograr una clasificación a una copa internacional”, siguió.

“Cerro va a estar con la sangre en los ojos, como se dice, porque bueno, no fue el mejor arranque seguramente para ellos y obviamente que también al ser equipo grande no puede venir a tirarse atrás, a defenderse o a esperar mucho, cosa que el público, la prensa misma y como club no se lo permiten, sobre todo que tienen el hábito, la costumbre de siempre buscar el arco enfrente, de ser protagonistas, de atacar, de mandar mucha gente al ataque”, explicó.

“Sabemos el rival que vamos a enfrentar, así que esperemos nosotros estar a la altura, esperemos estar sobrios, esperemos que el partido salga como nosotros lo soñamos y bueno, a partir de ahí también lograr un resultado positivo, así como lo hizo Trinidense contra Cerro”, agregó. “Es un lindo partido también que todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere ver, te genera buenas sensaciones”, acotó.

En cuanto a la fórmula para ganarle al “Rubito”, he’i que “la clave creo que fue, primero, algo que hablamos mucho que es el compromiso que hay de cada uno individualmente y, después, en lo colectivo, sabiendo que es un arranque lindo el que tenemos, porque teníamos un rival directo como Rubio Ñu. Creo que hicimos cosas muy buenas, tengo buenas sensaciones sobre lo que se realizó en el campo”.

“Pudimos ganar por uno o dos goles más”

El técnico avei tiró que estuvo jetu’u el debut para muchos de los equipos, remarcando que “creo que mirando todas las fechas que me tocó, que pude ver los partidos, creo que a todos más o menos le pasó lo mismo. Pero sí, creo que tuvimos buenas sensaciones, siempre buscamos el arco de enfrente jugando lo que propusimos. Tuvimos nuestras chances y creo que al final del partido hasta pudimos ganar por uno o dos goles más”, expresó.

Acerca de medirse a muchos de sus expeloteros, opoi que “y sí, es una sensación a veces un poco extraña, un poco rara, pero también con el tiempo uno se va acostumbrando. Sabés que esto es así, el fútbol es muy dinámico, cada seis meses hay cambios de entrenadores o hay cambios de planteles y a veces uno que fue compañero suyo le toca estar en el rival de enfrente y obviamente que te ayuda en el análisis porque uno a veces al jugador también lo conoce más profundamente”.